Айсен Николаев: Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил:

Провел совещание по исполнению Указа Президента РФ о частичной мобилизации. Рассмотрели ряд вопросов, на которые следует обратить внимание.

1. Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16- ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

2. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась.

3. На совещании предложил правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих приступивших к несению военной службы :

определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей,

освободить от платы в детских садах,

обеспечить бесплатное питание учащихся с 5-11 класс в общеобразовательных организациях ,

организовать целевое обучение в вузах и ссузах,

предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря,

по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов из таких семей.