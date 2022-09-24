24.09.2022
17:13
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Якутия

Айсен Николаев: Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил:

Провел совещание по исполнению Указа Президента РФ о частичной мобилизации. Рассмотрели ряд вопросов, на которые следует обратить внимание.
1. Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16- ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.
2. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась.
3. На совещании предложил правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих приступивших к несению военной службы :

определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей,

освободить от платы в детских садах,

обеспечить бесплатное питание учащихся с 5-11 класс в общеобразовательных организациях ,

организовать целевое обучение в вузах и ссузах,

предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря,

по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов из таких семей.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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