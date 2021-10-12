АГИКИ соболезнует первому замминистра

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаилу Юрьевичу ПРИСЯЖНОМУ по поводу кончины горячо любимой матери Людмилы Семеновны ПРИСЯЖНОЙ, ветерана труда Российской Федерации. Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Источник: АГИКИ.

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