12.10.2021
09:53
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Некролог

АГИКИ соболезнует первому замминистра

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаилу Юрьевичу ПРИСЯЖНОМУ по поводу кончины горячо любимой матери Людмилы Семеновны ПРИСЯЖНОЙ, ветерана труда Российской Федерации. Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Источник: АГИКИ.
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