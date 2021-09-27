АГИКИ проводит набор детей в программу «Креативные индустрии: дизайн городской среды»

Проходит сбор заявок на образовательную программу по направлению «Креативные индустрии: дизайн городской среды», который проводится с 27 сентября по 15 октября, о чем сообщает кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ.

Программа проводится в рамках коллаборации Малой академии наук Якутии и креативных направлений АГИКИ. Партнером выступает Центр Компетенций по формированию комфортной городской среды РС (Я) «LetoYakutia». Основная цель профильной смены заключается в выявлении новых талантов, оказании помощи в развитии творческих способностей юношества, стимулировании интереса к профессиональным занятиям в области дизайна, архитектурной среды и урбанистики, а также в овладении основами проектирования в дизайне.

Как отмечает заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ и руководитель программы Анна Петрова-Кэрэhит, одарённые дети со всей республики будут изучать: «Современные практики в дизайне среды», «Цифровые технологии в дизайне среды», «Визуальная коммуникация в дизайне», «Городская среда и стрит арт», «Формирование комфортной городской среды: актуальные практики в РС (Я)».

Педагогами в профильной программе станут:

– доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ, член Союза дизайнеров РФ, дизайнер Евгения Михайлова;

– доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ, член Союза дизайнеров РФ, член Союза художников РФ, дизайнер Георгий Решетников;

– доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ, член Союза художников РФ, Международной Ассоциации дизайнеров, художник-дизайнер Сардана Иванова;

– дизайнер, старший преподаватель кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ Виталий Макаров.

Для того, чтобы стать участником программы по дизайну городской среды, необходимо предоставить на оценку экспертов портфолио из творческих работ по направлениям дизайна и декоративно-прикладного и изобразительного искусства (25 баллов), а также написать эссе на 2000 знаков о себе и желании пройти обучение по программе (25 баллов). Подать заявку на образовательную программу можно на платформе lk.14.ru с 27 сентября по 15 октября 2021 года. Мастер-классы и уроки начнутся с 29 октября и продлятся до 10 ноября на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Якутии.