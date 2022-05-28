28.05.2022
10:34
245
Путешествия & Отдых
Первый канал рассказал о путешествии оймяконского коневода
О путешествии якутского коневода на лошадях из Оймякона в Москву рассказал «Первый канал».
Оказывается, официально он тронулся в путь с Полюса Холода в декабре прошлого года
С такой скоростью можно успеть доскакать до Ысыаха в Москве
Источник: Whatsapp
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.05.2022
92
28.05.2022
126
28.05.2022
200
28.05.2022
244
28.05.2022
671
28.05.2022
198
28.05.2022
165
28.05.2022
1240
27.05.2022
710
27.05.2022
270
27.05.2022
2118
27.05.2022
388
27.05.2022
465
27.05.2022
333
27.05.2022
352
27.05.2022
325
27.05.2022
348
27.05.2022
1918
27.05.2022
604
27.05.2022
361
27.05.2022
440
27.05.2022
282
27.05.2022
290
27.05.2022
283
27.05.2022
341
27.05.2022
385
27.05.2022
238
27.05.2022
223
27.05.2022
1061
27.05.2022
453
27.05.2022
4396
27.05.2022
427
27.05.2022
363
27.05.2022
425
27.05.2022
293
27.05.2022
1336
27.05.2022
793
27.05.2022
266
27.05.2022
1837
27.05.2022
360
27.05.2022
385
27.05.2022
388
ТОП НОВОСТИ
24.05.2022
17417
24.05.2022
11764
25.05.2022
10324
23.05.2022
9536
24.05.2022
5625
24.05.2022
4458
27.05.2022
4394
Добавить комментарий