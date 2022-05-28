28.05.2022
10:34
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Путешествия & Отдых

Первый канал рассказал о путешествии оймяконского коневода

О путешествии якутского коневода на лошадях из Оймякона в Москву рассказал «Первый канал».

Оказывается, официально он тронулся в путь с Полюса Холода в декабре прошлого года

С такой скоростью можно успеть доскакать до Ысыаха в Москве

Источник: Whatsapp

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