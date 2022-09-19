В якутском Батагае 5-летняя девочка выпала с балкона. В тяжелом состоянии ее перевезли в Якутск.

16 сентября в Батагае Верхоянского района 5-летняя девочка упала с балкона. Об этом «КП – Якутия» сообщили в районном ЕДДС.

По предварительной информации, ребенок был дома один. Падение произошло со второго этажа, но девочка получила очень сильные травмы.

В тяжелом состоянии ребенка перевезли в Якутск. О ее состоянии на данный момент неизвестно.