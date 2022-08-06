29 лесных пожаров ликвидировали за сутки в Якутии

Всего в тушении лесных пожаров задействовано 992 человека.

На территории республики ликвидировано 29 лесных пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Верхоянском, Томпонском, Жиганском, Верхоянском, Алданском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Момском национальном, Усть-Майском районах. Обнаружено четыре возгорания, локализовано шесть, сообщает республиканский оперштаб в субботу.

Всего действуют 54 лесных пожара, на аналогичную дату прошлого года было 159.

18 — Усть-Майский район;

17 — Алданский район;

4 — Жиганский район;

3 — Томпонский район;

по 2 — Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский районы;

по 1 — Мирнинский, Среднеколымский, Нерюнгринский, Оймяконский, Оленекский, Эвено-Бытантайский районы.

Обслуживаются 11 лесных пожаров в Алданском, Верхневилюйском, Жиганском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском районах.

Всего в тушении лесных пожаров задействовано 992 человека, из них 746 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 92 сотрудника лесопожарной службы, 20 сотрудников ГПС и МЧС, 64 добровольцев из числа местного населения. Привлечено 59 единиц техники.