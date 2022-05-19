100-летний юбилей красногалстучной пионерии в Якутии

Коммунисты и комсомольцы Якутии после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса 19 мая, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, провели традиционный торжественный пионерский сбор на площади Победы города Якутска. К сожалению, площадь Ленина все еще закрыта из-за ремонта.

Праздник начался с советских песен: «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Песню под дробь барабанов и звуки горна подхватывали все, кто пришел на площадь.

День выдался солнечным и теплым. На площади Победы под красными знаменами выстроились пионерские дружины, артековцы разных лет, ветераны, депутаты-коммунисты Ил Тумэна во главе с Виктором Губаревым, Вячеславом Куличкиным, Иннокентием Романовым.

В начале мероприятия первый секретарь Якутского рескома комсомола, депутат Ил Тумэна Вячеслав Макаров, поздравив якутян со славным юбилеем красногалстучной пионерии, представил участников торжественного пионерского сбора, в первую очередь — пионеров школ №№ 2, 16, 21, 26 города Якутска, а также Мархинской средней школы № 2. Вячеслав Сергеевич первым дал слово члену ЦК КПРФ, первому секретарю Якутского рескома КПРФ Виктору Губареву.

Виктор Николаевич горячо и сердечно поздравил пионеров всех поколений со 100-летием Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина:

— У пионерии Якутии, как и у пионерии всей страны, славная героическая история, являющаяся неотъемлемой частью становления Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, 100-летний юбилей которой мы на днях отметили. День рождения пионерии Якутии — 17 февраля 1924 года. Тогда был создан первый пионерский отряд имени Спартака из 62 пионеров при первой Советской школе. Они стали передовиками в учебе и культурно-массовой работе. Организация пионерских отрядов проходила в условиях ожесточенной классовой борьбы.

Далее Виктор Николаевич сказал, что в Верхоянске белогвардейцы запугивали население, говоря, что “в пионерской организации заражают детей большевизмом”. Свою героическую страницу в историю пионерской организации Якутии вписали абагинские пионеры. 17 пионеров вошли в боевую дружину, которая обороняла Абагу от белобандитских отрядов.

Хорошо известно имя пионера-героя из Чурапчи Симы Сергеева. Он погиб в 1942 году от рук бандита, защищая народное богатство. Ему поставлен памятник.

К началу войны в Якутии насчитывалось более 20 тысяч пионеров в 155 пионерских дружинах. И на трудовом фронте юные ленинцы наравне со взрослыми делали все, чтобы приблизить победу.

— Сегодня пионерское движение ширится по всей стране и нашей Якутии, — продолжил Виктор Николаевич. — Сейчас сама действительность требует, чтобы пионерские организации были в каждой школе. И это задача коммунистов. Сегодня праздник для всех, кто пронес с честью свою клятву через всю жизнь, и тех, кому это предстоит. Удивительная страна — Пионерия ждет ребят, — в добрый путь вам!

— Символично, что торжественный сбор, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, проводится на площади Победы, где увековечены имена ваших дедов и прадедов, которые грудью защитили Родину в годы Великой Отечественной войны, — сказал лидер коммунистов Якутии в суровых 90-х Артур Алексеев, обращаясь к октябрятам и юным ленинцам. — Пионерия как раз была тем основным звеном, где закладывались главные социалистические, коммунистические ценности в умы и сознание наших детей.

Он заметил, что в советское время в стране действовал лозунг «Все лучшее — детям!». И это действительно было так. В каждой школе работали пионерские организации — дружины, отряды, старшие пионерские вожатые. В любом районе перед мальчишками и девчонками распахивали свои двери прекрасные Дворцы и Дома пионеров, где имелось огромное количество бесплатных кружков и секций по интересам. А летом каждый мог отдохнуть в замечательных пионерских лагерях.

Далее Артур Николаевич отметил, что рано или поздно идеи добра, чести, справедливости и порядочности восторжествуют.

Во всех человеческих историях существуют эпизоды, когда зло борется с добром, когда зло ни с чем не считается и не выбирает формы и методы своего влияния, но в конце концов добро побеждает. И уверен, что теория, созданная нашими славными предками, начиная от Карла Маркса, Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина, в конечном счете будет на высоте, восторжествует во всем мире.

— Слава пионерии! Слава юным ленинцам, которые имеют замечательную историю и продолжат ее, будучи старше, — заключил Артур Николаевич.

Затем председатели советов дружин, в том числе отряд артековцев, отдали рапорт старшей пионерской вожатой Людмиле Оконешниковой о своей готовности к торжественному сбору. А она в свою очередь рапортовала первому секретарю Якутского рескома комсомола Вячеславу Макарову.

— 19 мая — это очень светлый праздничный день. Красногалстучная пионерия неразрывно связана с историей нашей Родины, — заметил главный комсомолец Якутии. — Сегодня задача коммунистов и комсомольцев — возродить и укрепить пионерские организации. Пионерские организации успешно действуют в Якутске, в Горном, Чурапчинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском, Вилюйском и других улусах.

Дети с большим интересом организовывают много интересных и полезных дел — военно-спортивную игру «Зарница», туристические походы, тимуровское движение, субботники, спортивные соревнования, изучают историю республики и страны.

Пионерская линейка сегодня прошла в селе Уолба Таттинского улуса. Здесь есть уникальная школа, которая носит имя Владимира Ильича Ленина. Учителя всегда заостряют внимание на том, что самое светлое в жизни народа связано с именем Владимира Ильича Ленина: «Мы жили в стране, где идеалы свободы и равенства победили. Все ученики и учителя нашей школы ценят и уважают Ленина, его почины по переустройству жизни. В коллективе часто проводятся Ленинские уроки, сборы, линейки, классные часы. На конференциях изучают историю родного края, села и школы. Многое делают для увековечения памяти земляков, внесших весомый вклад в развитие единственной в республике школы, носящей имя вождя мирового пролетариата».

Ряды юных ленинцев пополнились и в Хадарской средней школе Чурапчинского района (первый секретарь райкома КПРФ, народный депутат РС(Я) Семен Никитин). Пионеры еще с начала «лихих 90-х» славятся своими конкретными и полезными делами. Ребята, помимо пионерских сборов и походов, широко развернули в своем селе тимуровское движение — помогают ветеранам заготавливать дрова и лед на зиму, чистят дворы, собирают для них лекарственные травы и ягоды и т.д. В этом им помогают комсомольцы и коммунисты Чурапчинского улуса.

Как сообщила первый секретарь Хангаласского райкома КПРФ Светлана Негнюрова, в селе Улахан Аан 19 мая в ряды пионеров вступили 40 мальчишек и девчонок.

Благодаря коммунистам, комсомольцам и пионерам, Ленинские субботники в Чурапче, как и в советское время, востребованы. Чурапчинский райком КПРФ ежегодно в день рождения Владимира Ильича Ленина сразу после митинга и возложения цветов к памятнику вождя мирового пролетариата организует массовый выезд коммунистов в наслеги на субботник.

Народный депутат РС(Я), заслуженный учитель школы РСФСР Роза Солнышкина поделилась с радостной вестью: Гран-при (главный приз) Якутского республиканского творческого конкурса присужден пионерам Алданского центра помощи детям-сиротам (Алданский детский дом). Взрослые и дети сумели грамотно и емко раскрыть роль и значение мира, поведать о девочках-послах мира: американке Саманте Смит и россиянке Кате Лычевой; о встречах алданских пионеров с представителями общественного движения “Дети войны”, ветеранами труда Аллой Афанасьевной Порошиной, награжденной медалью Фонда мира в советские годы, Нелей Васильевной Просунковой и многими другими.

Объемный материал по истории пионерской организации собрал единственный в Алданском районе краеведческий музей под руководством Альбины Алексеевны Васютиной. Он и лег в основу конкурсного ролика.

Помимо всего, лауреатом I степени Якутского республиканского творческого конкурса “Пионерия ХХI века. Перезагрузка” стала детская общественная организация “Росток”, действующая при гимназии поселка Нижний Куранах Алданского района.

19 мая в Якутии сборы пионеров прошли на высоком организационном уровне. Не зря пионерская организация Республики Саха (Якутия) — одна из самых больших и активных в стране. Звенья, отряды, дружины восстановлены во многих улусах.

Постоянную помощь в возрождении и становлении пионерии оказывают известные коммунисты Виктор Губарев, Артур Алексеев, Дора Алексеева, Любовь Мордовская, Галина Кокшарская, Роза Солнышкина, Айаан Васильев, Анатолий Товаров, Семен Никитин, Александр Андреев, Валерий Филиппов, Василий Филиппов, Георгий Степанов, Светлана Негнюрова, Савва Михайлов, Юрий Тимофеев, Валентина Боянова, Геннадий Оллонов, Варвара Тордуянова и другие.

С каждым годом наше пионерское движение растет во многом благодаря энергии и энтузиазму молодых коммунистов и комсомольцев. Они, с большим энтузиазмом работая с пионерами, делают этот мир светлее и чище, крепче и дружнее.

Особенные слова благодарности хочется выразить второму секретарю Якутского рескома комсомола Алексею Саморцеву, на котором держится вся техническая сторона мероприятий. Он и на этот раз сумел организовать безупречное техническое обеспечение сбора в Якутске.

Мероприятия везде завершились исполнением пионерского гимна.

Торжественные пионерские сборы удались на славу!