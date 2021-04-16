​Известный российский режиссер о якутском фильме «Сердце солдата»

Известный российский кинорежиссер, снявший «Битву за Севастополь» Сергей Мокрицкий назвал «Сердце солдата» фильмом о любви.

29 апреля в кинотеатрах Якутии в прокат выходит художественный фильм режиссера Руслана Тараховского “Сердце солдата”. Создателям фильма удалось прказать свой фильм и получить отзыв о фильме «Сердце солдата» от талантливого российского кинорежиссера, сценариста и кинооператора Сергея Мокрицкого, известного по фильмам «Битва за Севастополь» «Черновик», «Первый Оскар» и др.

Вот что пишет Сергей Евгеньевич Мокрицкий: «Якутское кино продолжает удивлять. Оно живет и развивается. Осваивает новые темы и жанры. Очень скоро на экраны выходит фильм «Сердце солдата», режиссер Руслан Тараховский. Прежде всего, это фильм о любви».

— Кто или что влюбляет людей?

Назвать не могу, не знаю…

Эти слова якутского поэта Тимофея Сметанина звучат в фильме.

Его жизнь, его любовь к жизни, к народу, к родному языку и, конечно же, к женщине — стали основой замысла фильма. Он прожил всего 27 лет.

Но прожитого им, пережитого им хватило бы на на несколько жизней — писатель, драматург, поэт, фронтовик…

Фильм «Сердце солдата» — урок любви. Авторы фильма предлагают зрителям пройти сложный путь. Путь взращивания и сохранения любви в своем сердце. Этот путь проходят молодые герои картины: театральный режиссер (актриса Тамара Обутова) и молодой скрипач (дебют Олега Уларова). Их чувства выдерживают проверку. Мы можем у них поучиться.

«Никогда не сомневайся в себе», — говорит героиня своему возлюбленному.

Ее слова дают ему силу. Уверен, что зрители услышат эти слова и вместе с героями фильма научатся бороться за свою любовь, радоваться жизни, ценить ее.

Так было у Тимофея Сметанина:

— Я не устану повторять,

что я обрел земное счастье!

Пусть же и с нами случится это чудо. Чудо обретения земного счастья».

Следует добавить, что «Сердце солдата» стал точкой соприкосновения литературы, театра и музыки. Посвящением всем тем, кто ведет сражение на фронтах невидимой войны, кто ради истинной любви и искусства готов идти против течения и имеет бесстрашие выстоять за правду. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Фильм является третьей работой молодого талантливого режиссера Руслана Тараховского в сфере кино. До этого им были сняты документальный фильм «Завещание» и художественный фильм «Кытыл».