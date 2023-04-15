Жители аварийного дома: Почему нас убрали из республиканской программы расселения?

Жители дома на ул. Космонавтов, 17, возмущается тем, что перенесли переселение их аварийного дома, непригодного для жизни (см. фото), сообщает тгк Новости Якутска и не только:

«Наше расселения переносят 3 раз! Первый срок был 2022, следующий 2025, сейчас нас хотят расселить в 2029 году! Мы терпеливо ждали 2025 год, надеясь на человеческие условия проживания, а сейчас по плану вперёд нас расселят дома, ставшие на аварийность значительно позже.

12 апреля 2023 года на радио СТВ из выступления зам.ген.директора Шайнуровой Л.А.стало известно о новом плане строительства кв.Спортивный по которому кв.2А, куда относится наш дом Космонавтов 17, перенесен co 2 этапа строительства на 4 этап, это по срокам с 2025 года на 2029 год (опубликована карта). Из аудиозаписи выступления такое передвижение расселения кв. 2А вопрос как бы к ДЖО.

Ранее по опубликованной карте кв.2А стоял на 2 этапе со сроком 2025 год.

Войдя в списки аварийных домов в июле 2017 года мы не попали во 2 волну расселения, так как туда вошли аварийные дома признанные таковыми до 01 января 2017 года.

По логике мы должны были попасть в 3 волну расселения, т.е.с 2025 года в числе первых.Шоком стала новость о перенесении на 2029-2030 год.

Дом по экспертному заключению от 31 марта 2017 года имеет высокую степень износа 98%, сейчас соответственно все 100%;имеет значительные деформации и искривления; при таянии всё затопляется, стойкий запах канализации, в квартирах также стоит запах канализации! С самого начала эксплуатации здания были допущены серьёзные ошибки при строительстве, и течь канализации происходит постоянно. Под домом образовалось озеро. Полы проваливаются по причине деформации, завалинки падают.

В ремонте нам отказывают из-за арийности дома, очистных сооружений для отвода канализации нет, на уборку снега и откачку талых вод никого не дозовёшься. Квартиры и подъезды в плачевном состоянии, преследует запах канализации.

Просим разъяснить, почему расселение дома перенесли до 2030 года? Почему нас убрали из республиканской программы расселения? Почему по плану строительства кв. Спортивный перенесли со 2 этапа на этап 2029 года?.