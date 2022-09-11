За выборами в Якутии следят 776 общественных наблюдателей

В единый день голосования с раннего утра в Общественной палате РС(Я) работает Ситуационный центр по наблюдению за выборами. Возглавляет его член Общественной палаты, 1-й проректор АГИКИ Станислав Иванов.

В этом году за процедурой голосования в Якутии следят 776 общественных наблюдателей. С ними на прямой связи находится Ситуационный центр.

Явка избирателей на 18.00 час. по предварительным данным, поступившим в Центризбирком Якутии

Средняя явка по республике по оперативным данным составила 34,09%.

Информация УИК продолжает поступать в ГАС «Выборы».

На выборах глав районов

Абыйский улус (район) – 46,49%

Верхневилюйский улус (район) – 56,01%

Верхоянский район – 53,95%

Вилюйский улус (район) — 45,21%

Ленский район – 31,94%

Мегино-Кангаласский улус – 55,71%

Нюрбинский район – 48,00%

Среднеколымский улус (район) – 46,23%

Томпонский район – 38,74% В 2022 году выборы проходят в 302 муниципальных образованиях республики из 445, что составляет 68% от общего числа муниципальных образований. Жители выбирают новых глав девяти районов, а также глав 191 поселения и депутатов 273 представительных органов (будет избран 2 771 депутат). На основных выборах представительных органов районов

Булунский улус (район) – 30,88%

Верхоянский район – 53,95%%

Кобяйский улус (район) – 44,65%

Оймяконский улус (район) – 17,57%

Томпонский район – 38,74%

Усть-Янский улус (район) – 27,99% По информации центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В Ситуационном центре к работе по координированию общественного наблюдения привлечены члены Общественной палаты, которые планируют мониторить ситуацию вплоть до закрытия территориальных избирательных комиссий. В единую таблицу каждые два часа сводятся результаты явки избирателей на участки. Поступающие жалобы и заявления на нарушения избирательного законодательства оперативно рассматриваются, причем каждая заявка рассматривается совместно с юристами Уполномоченного по правам человека в РС(Я). Телефон: (4112)507363.