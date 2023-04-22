За попытку вступить в украинский легион якутянин получил срок

Верховным Судом Республики Саха (Якутия) в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ — приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании, сообщает пресс-служба ВС РС(Я).

Судом установлено, что в апреле 2022 года проживающий в г. Якутске молодой человек с целью вступления в незаконное вооруженное формирование легион «Свобода России», действующий на территории Украины, связался по интернету с участником данного легиона, получил инструкции о порядке вступления в легион, а также анкету, приобрел ж/д билет от г. Нерюнгри до Казахстана для последующего обращения в посольство Украины и вступления в незаконное вооруженное формирование.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

За совершение преступления мужчина осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием одного года наказания в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в виде лишения свободы в исправительный колонии строгого режима.