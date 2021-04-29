За Полярным кругом «качать» стали в 165 раз больше

Специалисты Мегафона отметили взрывной рост потребления мобильного интернета среди своих абонентов в первом квартале 2021 года в тех населенных пунктах Республики Саха (Якутия), где была запущена сеть LTE. Так, в Вилюйске, одном из старейших городов региона, мобильный интернет-трафик за этот период вырос больше, чем в 2,5 раза. А расположенный в Арктической зоне поселок Оленек в первом квартале 2021-го «качал» уже в 165 раз больше данных, чем годом ранее.

В целом потребление мобильного интернета в сети МегаФон в Якутии с начала года выросло на треть. В столице республики рост составил 25%, во втором по количеству населения городе – Нерюнгри – трафик вырос на 34%. При этом Якутия прочно удерживает первое место на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и остается одним из лидеров в масштабах всей России по среднемесячному объему потребления мобильного трафика – около 20 Гб на одного абонента.

«Цифровизация самых разных сфер нашей жизни идет высокими темпами, дополнительно ускорившись в условиях пандемии, – отмечает Наталия Ящук, директор Якутского отделения МегаФона. – И очень важно, чтобы быстрый доступ в интернет был у как можно большего числа жителей Республики. Поэтому сейчас, развивая сеть, мы делаем акцент на тех населенных пунктах, в которых до этого отсутствовала связь четвертого поколения».

За последний год доступ к сети LTE оператора и, как следствие, — к новым цифровым возможностям, получили еще 130 000 человек в более чем 40 населенных пунктах Якутии. Быстрый мобильный интернет стал доступен жителям города Вилюйска, поселков Оленек, Кызыл-Сыр, Сунтар, Усть-Майя, Хандыга, села Верхневилюйск и ряда других.

При этом, потребление мобильного интернета не всегда пропорционально количеству населения. Так, 6-тысячный поселок Хандыга в первом квартале этого года генерировал в 2 раза больше трафика, чем 11-тысячный Вилюйск.

Почти четверть всего мобильного интернет-трафика приходится на Youtube. Как и жители других российских регионов, якутяне активно смотрят видео на этом видеохостинге. На втором месте со значительным отрывом находится Instagram, а третью позицию занимают сервисы «ВКонтакте». Среди мессенджеров безусловный лидер — WhatsApp, на втором месте по популярности — Telegram.