27.09.2022
21:36
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Спорт

Юные каратисты из Якутии — лидеры турнира «Сибирский мастер»

Юные каратисты из Якутии завоевали пять медалей турнира «Сибирский мастер», сообщает
Золото взяли Ольга Алимова и Константин Максимов, серебро — Владислав Недайводин и Виктор Сипигин, бронзу — Матвей Воронов. Все спортсмены являются школьниками Мирного, они выступали в возрастных категориях 10-11, 12-13 лет, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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