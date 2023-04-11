11.04.2023
20:28
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Происшествия

Якутянку наказали за неприличные оскорбления в Whatsapp

SakhaLife.ru.

По постановлению прокуратуры Ленского района местная жительница привлечена к административной ответственности за оскорбление в публичной форме в мессенджере «Whatsapp»

Прокуратура Ленского района провела проверку по обращению гражданина о привлечении к административной ответственности местной жительницы, которая публично оскорбила его в общественной группе в мессенджере «Whatsapp».

Установлено, что в общественной группе местной жительницей направлено сообщение с использованием слов и выражений, имеющих неприличную форму, унижающих честь и достоинство заявителя, являющихся оскорбительными.

Прокуратурой Ленского района в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

По результатам рассмотрения административного дела постановлением мирового судьи лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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