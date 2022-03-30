Якутянка-биатлонистка опровергла фейк о своей гибели на Украине

В соцсетях и мессенджерах активно распространялась и репостилась новость, что якутская спортсменка, мастер спорта РФ по биатлону и лыжам, неоднократная чемпионка России Надежда Елисеева в качестве снайпера находилась на Украине, и даже… убита.

Она и сама была этому очень удивлена и обескуражена, поскольку находится дома, в Якутске, живет спокойно. и воспитывает дочку. Ей не осталось ничего иного, как в соцсетях опровергнуть фейковую новость, что «снайперша биатлонистка из Якутии убита на Украине».