30.03.2022
12:47
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Общество

Якутянка-биатлонистка опровергла фейк о своей гибели на Украине

В соцсетях и мессенджерах активно распространялась и репостилась новость, что якутская спортсменка, мастер спорта РФ по биатлону и лыжам, неоднократная чемпионка России Надежда Елисеева в качестве снайпера находилась на Украине, и даже… убита.

Она и сама была этому очень удивлена и обескуражена, поскольку находится дома, в Якутске, живет спокойно. и воспитывает дочку. Ей не осталось ничего иного, как в соцсетях опровергнуть фейковую новость, что «снайперша биатлонистка из Якутии убита на Украине».

Фото: из соцсетей
Источник: Сетевое издание SakhaLife
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