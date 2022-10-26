Якутянин задержан за вымогательство по делу коммерческого директора Ксении Собчак

Якутянин Ариан Романовский (Кузьмин), бывший главный редактор журнала «Татлер», ныне ведущий телеграм-канала «Оливье с икрой», задержан за вымогательство по делу коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.

По информации Telegram-каналa Baza, сегодня, 26 октября, Романовскому и Суханову, которых подозревают в вымогательстве, должны избрать меру пресечения.

Накануне Telegram-канал Varlamov News сообщил, что полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны. Позднее Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора и его причину. Журналистка заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране», добавив, что ранее регулярно задерживали журналистов ее команды, а теперь «взялись за Кирилла».

26 октября стало известно о проведении обысков в загородном доме Собчак, эту информацию подтвердил ряд СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Источник ТАСС указал, что у самой журналистки процессуального статуса нет.

По данным SakhaLife, Ариана Романовского якутянином можно считать условно. Он москвич, родился в интернациональном браке, который распался. Мама саха, работает секретарем в Якутском постпредстве в Москве.

В недавнем интервью Ариан Романовский признался, что у него биполярное расстройство, которое «не приговор, особенно когда это легкая форма». «Сначала у меня диагностировали депрессию, а потом уже психиатр отменил антидепрессанты, так как пришел к выводу, что в моем случае это другой диагноз», — отметил ньюсмейкер. В этом же интервью Ариан Романовский намекнул на свою нетрадиционную ориентацию. Ариан Романовский (Кузьмин) сообщил, что назван в честь своего дедушки. Ньюсмейкер признался, что готовит новый медиа-проект.