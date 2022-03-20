Якутянин – чемпион России в студенческом турнире по боксу

Воспитанник якутского бокса Назар АНДРЕЕВ стал чемпионом России среди студентов в весовой категории до 80 кг. В ходе Всероссийских соревнований памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР профессора Алексея Киселева в Красноярске он одержал 4 победы и завоевал путёвку на чемпионат страны, а также выполнил норму мастера спорта России.

В решающем поединке наш боксёр переиграл Сергея МУРАШЕВА из Свердловской области. Все пять судей назвали победителем Н. Андреева.

Первым наставником спортсмена является заслуженный тренер Республики Саха, мастер спорта СССР Михаил ВАЛЬ. Затем его взял под своё крыло мастер спорта России Василий ЛИСИЦА. В настоящее время Назар учится в Москве на третьем курсе Российского госуниверситета физкультуры, спорта, молодёжи и туризма.

Вот что рассказал триумфатор соревнований сайту Федерации бокса России: «Сейчас учусь на тренера, чтобы легче было совмещать образование и спортивную карьеру. Основное время уходит на тренировки, бокс и сборы. Студенческая лига даёт хорошую возможность совмещать спорт и представлять свой университет. Рад, что приехал, поработал и выиграл, так как это мои первые студенческие соревнования. Вышел на четыре поединка, и все соперники были достойные. Финальный бой провёл на среднем уровне, разберу свои ошибки и буду готовиться к мужскому чемпионату России».