Якутяне поздравили Владимира Путина танцем осуохай

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Президенту нашей страны – 70 лет! Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всех якутян и себя лично поздравляю Вас с юбилеем! В этот день вся Якутия сплотилась в круге национального танца осуохай в честь Вашего юбилея. Мы горды тем, что Вы – наш Президент, наш современник, справедливый руководитель и хороший человек. Вы смогли трансформировать не только нашу страну, но и всю мировую политику, повернув ее в более справедливое, по отношению ко всему человечеству, русло. Мы всегда чувствуем Вашу поддержку и внимание. Благодаря этому наша республика получает новый импульс развития, добивается рекордных показателей во многих сферах. Сейчас наша страна переживает непростые времена. Мы знаем, что именно Ваши своевременные и четкие решения позволили России выстоять, жить и развиваться, дали нам надежду на мирное будущее. Мы всецело поддерживаем их и сделаем всё возможное для победы. Желаем Вам крепкого, как якутский алмаз, здоровья, благополучия и достижения всех поставленных целей!

