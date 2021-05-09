09.05.2021
17:24
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Коронавирус

Якутия снова ужесточила ограничительные меры

Глава Якутии Айсен Николаев 9 мая 2021 г. подписал указ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)». Документом предусмотрено внесение изменений в указ от 1 июля 2020 г. №1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». 

В частности, в документе сказано об ограничении работы аттракционов в связи с распространением COVID-19. 

Предприятия оптово-розничной торговли продовольственными товарами обязаны проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 08.00 ч. до 12.00 часов с закрытием объектов.

Согласно подписанному документу, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики должна обеспечить координацию действий исполнительных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности по безопасному пропуску весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия).

Указ вступает в силу с 10 мая 2021 года.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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