Якутия снова ужесточила ограничительные меры

Глава Якутии Айсен Николаев 9 мая 2021 г. подписал указ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)». Документом предусмотрено внесение изменений в указ от 1 июля 2020 г. №1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

В частности, в документе сказано об ограничении работы аттракционов в связи с распространением COVID-19.

Предприятия оптово-розничной торговли продовольственными товарами обязаны проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 08.00 ч. до 12.00 часов с закрытием объектов.

Согласно подписанному документу, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики должна обеспечить координацию действий исполнительных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности по безопасному пропуску весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия).

Указ вступает в силу с 10 мая 2021 года.