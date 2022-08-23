Врач-невролог из Якутска стала новой «звездой» федеральных телеграм-каналов

Baza — ТГ-канал с аудиторией более 600 тыс. человек написал про врача-невролога из Якутска:

В Якутске обнаружили самого ленивого врача — она одновременно осматривала десять пациентов, которые столпились у неё в кабинете.

Медик из городской больницы №3 осматривала сразу больше десяти человек: сначала попросил их вытянуть руки в стороны, а затем перешел к упражнению «дотянитесь пальцем до носа», сообщил тгк