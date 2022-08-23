23.08.2022
17:49
2028
Общество
Врач-невролог из Якутска стала новой «звездой» федеральных телеграм-каналов
Baza — ТГ-канал с аудиторией более 600 тыс. человек написал про врача-невролога из Якутска:
В Якутске обнаружили самого ленивого врача — она одновременно осматривала десять пациентов, которые столпились у неё в кабинете.
Медик из городской больницы №3 осматривала сразу больше десяти человек: сначала попросил их вытянуть руки в стороны, а затем перешел к упражнению «дотянитесь пальцем до носа», сообщил тгкBaza
Фото: https://t.me/bazabazon
Источник: https://t.me/bazabazon
#Врач-невролог из Якутска стала новой «звездой» федеральных телеграм-каналов#поликлиника №3#республика саха (якутия)#Якутия#якутская городская больница 3
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