23.08.2022
17:49
2028

Общество

Врач-невролог из Якутска стала новой «звездой» федеральных телеграм-каналов

Baza — ТГ-канал с аудиторией более 600 тыс. человек написал про врача-невролога из Якутска:

В Якутске обнаружили самого ленивого врача — она одновременно осматривала десять пациентов, которые столпились у неё в кабинете.

Медик из городской больницы №3 осматривала сразу больше десяти человек: сначала попросил их вытянуть руки в стороны, а затем перешел к упражнению «дотянитесь пальцем до носа», сообщил тгк

Baza
В Якутске врач-невролог провела медосмотр у 20 человек за один раз 😅
Поликлиника №3 начала служебное расследование по ролику в соцсетях
Фото: https://t.me/bazabazon
Источник: https://t.me/bazabazon

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