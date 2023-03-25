25.03.2023
17:17
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Якутск

Видео: Камила Валиева о фестивале «Муус Устар»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева поделилась впечатлениями от молодежного фестиваля «Муус Устар» в Якутске, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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