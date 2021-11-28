Вдохновляющая цитата министра Высоких

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ на открытии фестиваля «Вкус Якутии» в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» 27 ноября 2021 г.

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