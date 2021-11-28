28.11.2021
02:37
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата министра Высоких

Богатая культура народа саха является частью современного быта, и шеф-повара Якутска постоянно удивляют нас — сохраняя традиции, модернизируют национальную кухню.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ на открытии фестиваля «Вкус Якутии» в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» 27 ноября 2021 г.

«Оллочи тыгэ», «Байа анйивун», пельмени из карася, мороженое «Кындыкан» — чем еще удивит «Вкус Якутии»?

Фото: из соцсети
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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