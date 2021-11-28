«Оллочи тыгэ», «Байа анйивун», пельмени из карася, мороженое «Кындыкан» — чем еще удивит «Вкус Якутии»?

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 27 ноября состоялось торжественное открытие 8-го гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». В этом году 12 ведущих ресторанов города Якутска предложат жителям и гостям столицы свои лучшие блюда якутской национальной кухни и народов крайнего Севера и Арктики в современной подаче.

Мероприятия проводятся с соблюдением всех мер безопасности, с обязательной проверкой при входе QR-кодов.

На открытии фестиваля в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» участников и гостей приветствовали министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ, заместитель главы г. Якутска Антон АЛЕКСЕЕНКО, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска Ирина СЕДОВА.

«Полюбившееся якутянам мероприятие «Вкус Якутии» всегда наполняется новыми смыслами и творениями шеф-поваров. Богатая культура народа саха является частью современного быта, и шеф-повара Якутска постоянно удивляют нас — сохраняя традиции, модернизируют национальную кухню», — отметила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.

Пожелания удачи конкурсантам и слова благодарности организаторам фестиваля выразил заместитель главы г. Якутска Антон Алексеенко. «Мы сейчас становимся участниками замечательного фестиваля, который не только про еду, но и про людей и про нашу самобытную культуру», — сказал заместитель главы города.

На суд экспертов в этот вечер было представлено авторское сет-меню от шеф-повара этнографического комплекса «Усадьба Атласовых» Николая АТЛАСОВА. В список сет-меню вошли мясная и рыбная тарелки, пельмени из карася с бульоном, фирменное блюдо из созревшего мяса конины с овощами, приготовленное в авторской посуде «Далбары» магазина национальной посуды «Камелек». Меню этнографического комплекса «Усадьба Атласовых» был посвящен теме еды народов Крайнего Севера и Арктики.

«Нам очень понравились мясная и рыбная тарелки, и, конечно же, мясо конины, мы очень удивлены и находимся под впечатлением своеобразных, очень вкусных блюд вашей местной кухни. У нас такое чувство, как будто посетили всю вашу республику, попробовав только сет-меню», — поделились своими впечатлениями гости из Мексики Сарате Эрик ИУРИДАН и Оксана МОРГУНОВА, которые снимают серию передач о Якутии.

Впереди еще 8 конкурсных дней, на протяжении которых экспертное жюри, в составе шеф-повара Николая ГАБЫШЕВА, министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких, заместителя главы г. Якутска Антона Алексеенко, начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма г. Якутска Ирины Седовой, преподавателя специальной дисциплины АГАТУ, эксперта «WorldSkills Russia» Киры ИВАНОВОЙ и председателя Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия) Татьяны ТЫМЫРОВОЙ будет оценивать представленные конкурсные блюда.

В этом году в гастрономическом фестивале принимают участие лучшие рестораны столицы – «Усадьба Атласовых», «Kitchen», «Huston», «Мацури», «Леман», «Чочур Мураан», «Крыша», «Rooms», «Зеленый город», «Каре», а также туристический комплекс «Орто Дойду» и парк активного отдыха «Урдэл».

Напомним, что гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» инициировал Ил Дархан Айсен НИКОЛАЕВ, будучи главой города Якутска в 2014 году. «Вкус Якутии» одно из ярких событий туристического фестиваля «Зима начинается с Якутии» и является обладателем гран-при Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards-2016» в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

Подведение итогов гастрономического фестиваля состоится 5 декабря, когда мы узнаем, какой же из ресторанов Якутска удостоится звания «Вкус Якутии».