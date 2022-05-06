В Якутске состоялся Пасхальный крестный ход

6 мая 2022 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, в Якутске прошёл традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. В нем приняли участие сотни жителей Якутска, включая духовенство, студентов вузов и ссузов, учащихся школ и православных гимназий, Восточно-Сибирского образовательного центра и прихожан храмов города Якутска.

Крестный ход был особенно радостным для якутян, ведь в 2020-2021 из-за пандемии он не проводился.

Праздничное шествие, возглавляемое архиепископом Якутским и Ленским Романом, проследовало с молитвами и пасхальными песнопениями по маршруту от Преображенского собора до Георгиевской часовни на площади Победы. Впереди идущие сопровождали икону святого великомученика Георгия с частицей его мощей.

Пасхальный крестный ход посвящён сразу двум праздникам: Воскресению Христову и дню памяти святого Георгия Победоносца. С заступничеством этого дивного угодника Божия верующий народ связывает также и День Победы, поэтому возле мемориала Победы, прозвучала лития о упокоении воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Владыка Роман напомнил о главном смысле крестного хода:

— Пасхальная молитва выходит за пределы храма и несёт радость живущим в нашем городе. Молитвой освящаются его улицы. И я верю, что это совершенное нами с благоговением праздничное шествие не останется незамеченным у Господа, и в ответ на наше моление Он дарует нам мир и Своё особое благословение городу Якутску.