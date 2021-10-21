В Якутске состоялась презентация фотовыставки, посвященная дружбе двух великих стран

21 октября 2021 года в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского на платформе ZOOM состоялась презентация фотовыставки, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Презентация организована Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) совместно с Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

На фотовыставке представлены 33 исторических снимка, представленных Генеральным Консульством Монголии в г. Иркутске, рассказывающие основные исторические моменты установления и развития советско-монгольских и российско-монгольских отношений.

ZOOM встречу провел заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Сергей Хатылыков, с приветственной речью выступили генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Антонида Корякина, лидер монгольской диаспоры Балдордж Хуухээ. С монгольской стороны на открытии фотовыставки приняли участие Генеральный консул Монголии в г. Иркутске господин Жигмэд Энхжаргал, Президент ассоциации Монголо-Саха сотрудничества Амаржаргал Балдинням.

Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано соглашение между Народным правительством Монголии и правительством РСФСР Об установлении дружественных отношений между двумя странами.

Выставка будет работать до 4 ноября в Доме дружбы народов (Мраморный зал, 2 этаж). Вход свободный.