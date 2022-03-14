В Якутске в четвертый раз прошел чемпионат «Открой рот»

Победителем отборочного тура чемпионата по чтению вслух «Открой рот» в Якутске стала Туяра Сокорутова

12 марта, в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) состоялся республиканский отборочный этап чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот». В этом году библиотека в четвертый раз выступает региональным куратором чемпионата.

В чемпионате приняли участие 7 любителей почитать вслух. Победителем вышла главный библиотекарь Национальной библиотеки Якутии Туяра Сокорутова.

Жюри конкурса представляли: редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова, кинорежиссер Иван Кривогорницын и писатель Анна Пшенникова.

Победитель отборочного этапа в г. Якутске выходит в финал конференции «Восток». Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в суперфинал чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

Официальным партнёром нового сезона стал стриминговый сервис аудиокниг – STORYTEL. Организатор «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

«Открой Рот» и «Страницы» — это вид спорта, в котором нет третьего места. Здесь действует принцип WinnerTakesItAll, а все остальные занимают второе место. У нас общее главное — любовь к книгам и чтению.