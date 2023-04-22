В Якутске пенсионер покончил с собой после того, как оформил кредит на мошенников…

В этом году г. Якутске пожилой пенсионер после оформления мошеннического кредита на сумму более 1 800 000 рублей не смог пережить стресса и покончил с собой, сообщает тгк Aartyk.ru.

Ему позвонили на номер мобильного телефона. Звонивший утверждал, что от имени Е. пытаются оформить кредит. Убеждали, попеременно меняясь, три человека, которые внушали ему совершать какие-то действия. Е. не осознавал в полной мере, что происходит, т.к. все время находился под психологическим воздействием, как будто под гипнозом (такое состояние, как оказалось, реально и возможно). Е. действительно поверил, что с ним общаются работники банка и человек из правоохранительных органов, и если он не сделает то, что требует специалист банка, то на его имя кто-то оформит кредит, который он не собирался оформлять.

Возможно, в данном случае сыграл возраст (63 года), перенесенные операции, постковидный синдром.

Е. обратился в банк с заявлением, что он не оформлял кредит и не переводил денежные средства некоему Гайфуллину. Также он сразу же обратился в правоохранительные органы. Раскрываемость таких преступлений низкая, естественно, мошенников не нашли.

Т.к. на месте проживания Е. не имелось офиса банка, ему пришлось ехать в другой город, чтобы выяснить все детали кредита. В банке сотрудники сразу сказали, что кредит на сумму более 1 600 000 рублей мошеннический, однако ничем помочь не могут и нужно выплачивать кредит без просрочек.

А банк без лишних вопросов и очень быстро оформил мошеннический кредит. Не странно ли?

Стоит отметить, что у Е. уже был кредит в этом же банке, он не был платежеспособен, чтобы получить второй кредит. Странно то, что, если человек с большой кредитной нагрузкой при обращении за получением кредита для себя нередко получает отказ, либо уменьшение запрашиваемой суммы. Здесь же банк без лишних вопросов выдает кредит на большую сумму и немедленно переводит средства третьему лицу, якобы, по указанию того, кто получил кредит. У банка не возникли вопросы и сомнения, что их клиент осознает в полной мере происходящее. Ведь банк ничего не теряет, он получит средства от Е. Потерпевший до последнего надеялся, что денежные средства банк все-таки не перечислил без его официального согласия, увы, этого не случилось.

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