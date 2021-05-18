В Якутии сложная ситуация с коронавирусом
Сегодня, 18 мая, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции:
- Якутск 70 случаев;
- Мегино-Кангаласский район 20 случаев;
- Вилюйский район 6 случаев
- Кобяйский, Чурапчинский, Усть-Алданский район по 3 случая;
- Хангаласский район 2 случая;
- Верхоянский район 1 случай.
За все время в республике зарегистрировано 37062 случая заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 636 человек.
В Верхоянском улусе усложняется ситуация с COVID-19
За сутки лабораториями республики проведено 623 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 086 147 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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