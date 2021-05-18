В Якутии сложная ситуация с коронавирусом

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Сегодня, 18 мая, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции:

Якутск 70 случаев;

Мегино-Кангаласский район 20 случаев;

Вилюйский район 6 случаев

Кобяйский, Чурапчинский, Усть-Алданский район по 3 случая;

Хангаласский район 2 случая;

Верхоянский район 1 случай.



За все время в республике зарегистрировано 37062 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 636 человек.

В Верхоянском улусе усложняется ситуация с COVID-19

За сутки лабораториями республики проведено 623 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 086 147 тестов.