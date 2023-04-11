В Якутии ребенок скитался по чужим людям, брошенный пьющим родителем

Прокуратурой Момского района проведена проверка исполнения органами системы профилактики требований законодательства, регламентирующего вопросы защиты прав детей. Установлен родитель, который будучи единственным законным представителем, самоустранился от воспитания своего несовершеннолетнего ребенка, материально его не содержал, злоупотреблял спиртными напитками. Ребенок в силу указанных обстоятельств вынужден был жить с лицом, не являющимся его родственником.

Вместе с тем органом опеки и попечительства администрации района, несмотря на осведомленность о сложившейся ситуации, какие-либо меры по защите прав ребенка не принимались.

В этой связи прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений, по результатам его незамедлительного рассмотрения органом опеки в суд подано исковое заявление об ограничении родительских прав и взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, по ходатайству прокурора района судом вынесено частное определение в отношении органа опеки и попечительства района.

По представлению прокурора должностное лицо органа системы профилактики привлечено к дисциплинарной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.