27.03.2021
14:06
248
Происшествия
В Якутии пожар уничтожил половину кафе
27.03.2021 в 03-36 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в кафе «Дьукээбил» по адресу: Верхневилюйский р-н, с. Верхневилюйск. На момент прибытия пожарного подразделения установлено густое задымление в помещении.
В результате пожара огнем повреждены потолок и стены на общей площади 150 кв. м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 17 человек личного состава. Спасены половина объекта и близлежащие постройки.
Фото: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.03.2021
127
27.03.2021
146
27.03.2021
245
27.03.2021
228
27.03.2021
271
27.03.2021
695
27.03.2021
576
27.03.2021
207
27.03.2021
734
27.03.2021
239
27.03.2021
350
27.03.2021
126
27.03.2021
214
27.03.2021
312
27.03.2021
835
26.03.2021
418
26.03.2021
890
26.03.2021
810
26.03.2021
2028
26.03.2021
297
26.03.2021
186
26.03.2021
478
26.03.2021
279
26.03.2021
1059
26.03.2021
407
26.03.2021
1544
26.03.2021
945
26.03.2021
203
26.03.2021
644
26.03.2021
670
26.03.2021
260
26.03.2021
244
26.03.2021
964
26.03.2021
1345
26.03.2021
2061
26.03.2021
386
26.03.2021
1148
26.03.2021
516
26.03.2021
187
26.03.2021
184
26.03.2021
382
26.03.2021
426
26.03.2021
330
26.03.2021
442
26.03.2021
553
26.03.2021
568
26.03.2021
222
26.03.2021
1353
26.03.2021
228
26.03.2021
731
26.03.2021
358
26.03.2021
1106
25.03.2021
951
25.03.2021
665
25.03.2021
544
25.03.2021
338
ТОП НОВОСТИ
23.03.2021
3507
24.03.2021
3158
24.03.2021
3120
21.03.2021
2856
22.03.2021
2794
22.03.2021
2578
24.03.2021
2504
23.03.2021
2451
26.03.2021
2062