27.03.2021
14:06
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Происшествия

В Якутии пожар уничтожил половину кафе

27.03.2021 в 03-36 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в кафе «Дьукээбил» по адресу: Верхневилюйский р-н, с. Верхневилюйск. На момент прибытия пожарного подразделения установлено густое задымление в помещении.

В результате пожара огнем повреждены потолок и стены на общей площади 150 кв. м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 17 человек личного состава. Спасены половина объекта и близлежащие постройки.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://gps-ykt.ru/operativnaya-informaciya-po-pozharam-na-27-15/
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