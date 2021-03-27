В Якутии пожар уничтожил половину кафе

27.03.2021 в 03-36 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в кафе «Дьукээбил» по адресу: Верхневилюйский р-н, с. Верхневилюйск. На момент прибытия пожарного подразделения установлено густое задымление в помещении.

В результате пожара огнем повреждены потолок и стены на общей площади 150 кв. м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 17 человек личного состава. Спасены половина объекта и близлежащие постройки.