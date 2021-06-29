В Якутии поздравили триумфаторов скачек

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН поздравил жокея Анатолия КУЛИЧКИНА и тренера Дмитрия ОСИПОВА с победой на скачках на 2400 метров на лошадях чистокровной верховой породы на призы главы Республики Саха (Якутия). Собственность улуса – скакун Мэйн Кониг в третий раз выигрывает эти традиционные конные скачки.

«Другой скакун из Чурапчинского улуса Арылхан, заняв 1 место, стал обладателем главного приза от Правительства республики. Поздравляем наших победителей!», — выразил радость глава Андрей Ноговицын.

Победителю вручен приз в 2,5 млн.рублей.

Глава Якутии Айсен Николаев по итогам соревнований написал с социальных сетях: