В Якутии поздравили триумфаторов скачек
Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН поздравил жокея Анатолия КУЛИЧКИНА и тренера Дмитрия ОСИПОВА с победой на скачках на 2400 метров на лошадях чистокровной верховой породы на призы главы Республики Саха (Якутия). Собственность улуса – скакун Мэйн Кониг в третий раз выигрывает эти традиционные конные скачки.
«Другой скакун из Чурапчинского улуса Арылхан, заняв 1 место, стал обладателем главного приза от Правительства республики. Поздравляем наших победителей!», — выразил радость глава Андрей Ноговицын.
Победителю вручен приз в 2,5 млн.рублей.
Глава Якутии Айсен Николаев по итогам соревнований написал с социальных сетях:
«Сегодня все любители конного спорта, в том числе и я, смогли насладиться зрелищными скачками на ипподроме Үс Хатыҥ. По итогам скачек главный приз и звание лучшего скакуна республики завоевал легендарный Мэйн Кониг из Чурапчинского улуса. Тренер Дмитрий Осипов, жокей -Анатолий Куличкин. Поздравляю! Уруй- Айхал!».
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