В Якутии нашли пропавшего водителя. Живым. Без машины

6 мая 2021 года в адрес Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики поступило донесение от администрации Момского района.

2 мая 2021 г. в 12:00 ч. гр. Слепцов Е.В. 1996 г.р. из с. Сасыр Момского района выехал в сторону с. Хону на машине марки «Соболь» по закрытому автозимнику а/д «Мома». Со дня выезда на связь не выходил и местонахождение данного гражданина не было известно.

Поиски, организованные силами местного звена ЯТП РСЧС положительных результатов, не дали.

Учитывая срок пропажи человека и обширность поисковой территории, в целях наращивания сил и средств по спасению человека, а также угрозы здоровью и жизни на поисково – спасательные работы направлена группа спасателей Среднеколымского звена ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)» с привлечением воздушного судна Ми-8.

7 мая 2021 года по итогам организованных поисково-спасательных работ силами Службы спасения РС(Я) в 45 км от с. Хону обнаружен пострадавший, шел пешком. Состояние удовлетворительное. На данный момент гр. Слепцов Е.В. доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

В связи с окончанием сезона эксплуатации и закрытием зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, в целях сохранения жизни, здоровья и имущества граждан, недопущения чрезвычайных ситуаций, напоминаем о недопустимости несанкционированных выездов на закрытые автозимники и ледовые переправы.

Водители, будьте благоразумны, не выезжайте на лед, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни пассажиров!