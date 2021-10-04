В уголовном деле главного судпристава Якутии «всплыл» владелец «Манньыаттааха» — СМИ

В начале мая общество было потрясено известием, что арестован главный судебный пристав Якутии Алексей НИКИФОРОВ. Следком сообщил, что руководитель и его заместитель подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 169 УК РФ – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, и ч.1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

1 октября прокуратура Якутии сообщила, что обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в суд. Никифоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

По версии следствия, Управлением федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проведен аукцион на право заключения государственного контракта на право выполнения отдельных видов работ по строительству административного здания службы судебных приставов. Сумма контракта составила свыше 26 млн рублей.

При этом обвиняемый с использованием своего служебного положения оказывал противодействие заключению коммерческой организацией — победителем аукциона названного государственного контракта.

Впоследствии после его заключения, поставив подрядчика в условия невозможные для добросовестного исполнения контракта, действуя в интересах другого юридического лица, вынудил его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ, чем воспрепятствовал его законной предпринимательской деятельности.

«Эхо столицы» сообщает новые эксклюзивные подробности.

У правоохранительных органов возникли вопросы по госконтракту на строительство административного здания УФССП по РС (Я) по городу Якутску на сумму свыше 34 миллионов рублей.

Конечным бенефициаром компании «Мой мир», заключившей госконтракт на отделочных работах нового здания Управления судебных приставов Якутии, из-за которого возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Алексея Никифорова и его заместителя, выступает Эльдар Надир Оглы СУЛЕЙМАНОВ. Он был председателем аукционной комиссии по продаже арестованного имущества в 2010-х годах. Примерно в это время приобрел за долги рынок «Манньыаттаах», часть здания ТЦ «Олонхо», земельные участки в Якутске.

В июне 2020 года «Мой мир» участвовал в аукционе на выполнение отделочных работ, вынос сетей, проведение электроосвещения нового здания Управления судебных приставов Якутии на 34,3 млн рублей и не выиграл. Снизив стоимость контракта до 26,4 млн рублей, победителем стало ООО «Сантехстрой 2008». Однако республиканское управление судебных приставов поставило перед компанией заведомо невыполнимые условия и разорвало с ней контракт. Новое соглашение было заключено с компанией «Мой мир». «Сантехстрой 2008» обратилось в прокуратуру, результатом жалобы стало возбуждение уголовного дела на руководство Управления судебных приставов Якутии за превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

С сайта «Эхо столицы»

Компания «Мой мир» с капиталом в 59,9 млн рублей принадлежит ООО и на 0,1% Арзу Эльдар Кызы СУЛЕЙМАНОВОЙ, которой принадлежит также 25% московского предприятия «Сифуд», торгующего рыбой, морепродуктами, овощами, фруктами и цветами. До апреля 2019 года в доле «Моего мира» состояло ООО «Либор», которым владеет Эльдар Надир Оглы СУЛЕЙМАНОВ. Прошлый год стал наиболее удачным для компании: она заключила госконтракты на общую сумму 72 млн рублей. Самый крупный из них — контракт с республиканским управлением судебных приставов. Остальные обязательства связаны с Москвой.

Поисковик выдает информацию о том, что в октябре 2013 года Эльдар Сулейманов стал собственником рынка «Манньыаттаах». Ему принадлежит в Якутске меховой центр «Якутяночка». По другим сообщениям, в 2011–2012 годах он стал собственником земельного участка и части здания ТЦ «Олонхо». Это здание принадлежало ООО «Ресурс-Холдинг», обанкротившемуся в в 2010 году. В это время Эльдар Сулейманов занимался реализацией арестованного имущества.

Предприниматель владеет компаниями «Капитал», «СК ВЭС», «УК Олонхо», «Либор». Был владельцем одноименной организации, которая выиграла госконтракт управления судебных приставов, которая в 2016–2018 годах заключала госконтракты на поставку спортивного инвентаря и формы с Агентством по физкультуре и спорту мэрии Якутска. Также в 2016 году «Мой мир» выиграл аукцион Дирекции МСИ «Дети Азии» на поставку кроссовок на 6,3 млн рублей. Владеет компанией Илгар Надир Оглы СУЛЕЙМАНОВ.

В отношении Эльдара Сулейманова начата процедура личного банкротства. Общий долг предпринимателя составляет 87,5 млн рублей, среди кредиторов Сбербанк, Россельхозбанк, АТБ, АЭБ и Альберт НИКОЛАЕВ, которому он должен 5,2 млн рублей.

Про Сулейманова пишут, что был председателем азербайджанской общины в Якутске, приехал в Якутию в 1991 году, имеет два высших образования: экономическое и юридическое.

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