В Нюрбинском улусе возбудили уголовное дело о халатности при строительстве школы — подробности

По обращению Народного фронта прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку и выявила нарушения при строительстве школы-сада в селе Чукар, в частности, несоответствие строительным нормативам прочности бетона фундаментных балок. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Информацию о грубых нарушениях при строительстве образовательного учреждения направили в прокуратуру республики общественники. В конце апреля активист регионального отделения Народного фронта, блогер, житель Нюрбы Олесь Гераймович выявил факты рассыпающегося фундамента строящейся школы, который можно было разрушить, просто проведя рукой.

В результате проверки прокуратурой был подтвержден факт несоответствия строительным нормативам установленных фундаментных балок. Выяснилось, что, несмотря на то что подрядчик ООО «Строй Импульс» не завершил работы в положенный срок, МКУ «Инвестиционно-строительное управление» администрации Нюрбинского района их приняло и оплатило – на общую сумму 41,589 млн руб. И это при общей цене контракта в 45,299 млн руб. Муниципальные чиновники в нарушение требований федерального законодательства 44-ФЗ халатно отнеслись к проверке качества выполненных работ подрядной организацией. Прокуратура оценила нанесенный материальный ущерб бюджету района в результате всех этих действий на сумму 4,286 млн руб.

«По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ. Его расследование должно ответить на вопрос наличия в деле коррупционной составляющей. Допущены грубейшие нарушения, и это при том что здесь строится социальный объект, школа, где будут учиться дети. Сегодня уже ведутся работы по демонтажу несоответствующих нормативам строительных конструкций и проводится заливка новых бетонных перекрытий. Будем следить за развитием ситуации, в том числе по проведению независимой строительной экспертизы по итогам ремонта», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.