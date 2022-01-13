В колониях Якутии состоялись концерты

В исправительных учреждениях состоялись концерты артистов Государственного театра коренных малочисленных народов Севера.

С большим успехом выступили перед осужденными артисты этнографического ансамбля «Гулун», народные артисты Якутии Клавдия и Герман Хатылаевы, самобытные исполнители песен на языках коренных малочисленных народов Севера Александр Константинов и Айтал Слепцов. Гастрольный турбыл организованпомощником начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонахом Макарием (Золотавиным).

Третий год подряд помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин) в праздничные дни от Рождества Христова до Крещенского сочельника организует для осужденных благотворительные концерты известных артистов и творческих коллективов.

В этот раз яркие, незабываемые выступления артистов Театра коренных малочисленных народов Севера с большим успехом прошли во всех исправительных колониях.

Перед осужденными с интересной и разнообразной программой выступили уникальный этнографический ансамбль «Гулун» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Любови Никитиной, народные артисты Якутии Клавдия и Герман Хатылаевы, а также самобытные исполнители песен на языках коренных малочисленных народов Севера Александр Константинов и Айтал Слепцов.

Зрители восторженно аплодировали талантливым артистам коллектива «Гулун», которые при помощи выразительной природной пластики в хореографических композициях смогли прекрасно раскрыть национальный колорит, быт и характер не только народов Севера. В задорном и динамичном казачьем танце, наполненном зрелищными трюками, участники ансамбля не менее точно передали отчаянно смелый дух этого народа.

Очень впечатлили собравшихся песни и виртуозная игра на национальных инструментах народных артистов Якутии Клавдии и Германа Хатылаевых, их необычная способность имитировать пение птиц и звуки природы.

Современное искусство северян представили исполнители песен Александр Константинов и Айтал Слепцов.

Сотрудники и осужденные, восхищенные мастерством артистов, поблагодарили их и отца Макария за прекрасный концерт.

В свою очередь, артисты были тронуты теплой встречей. Они поздравили осужденных с праздником Рождества Христова и пожелали скорейшего возвращения к родным и близким.