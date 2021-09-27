В ДДН им. Кулаковского открылась выставка «Великие сыны Якутии»

27 сентября отмечается День государственности Республики Саха (Якутия). Этому знаменательному событию посвящена выставка «Великие сыны Якутии», которая открылась в ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Здесь представлены книги из фонда Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), а также огромную помощь в создании выставки оказали коллекционеры: руководитель некоммерческой организации частного учреждения культуры «Народный музей Якутии» Майя МОРДОВСКАЯ, историк, исследователь Михаил ДРУЗЬЯНОВ, педагог, журналист Владислав КОРОТОВ, коллекционер значков, инженер по профессии Николай ФЕДОРОВ.

Достойное место на выставке заняли книги автора исследователя-любителя Михаила Егоровича. Он собрал уникальный материал из архивных и музейных документов и воскресил имя советского государственного деятеля, председателя Совета народных комиссаров, одного из основателей Якутской АССР Ивана Николаевича ВИНОКУРОВА.

С открытием выставки собравшихся поздравили заместитель генерального директора ДДН Александр КОЛЕСОВ, директор Якутского института водного транспорта Ярослав СТРЕК.

Первыми гостями выставки стали директор Речного порта Михаил МАЛЮШИН и главный редактор журнала патриотической направленности «Речь» (Башкортостан) Владимир ОГОРОДНИКОВ.

Экспозиция работает до 1 октября 2021 года (фойе ДДН). Посещение бесплатное.

Из истории праздника:

27 сентября является значимой датой по всей Республике. В этот день в 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Якутии. Принятие Декларации явилось отправной точкой нового этапа в жизни нашего северного края, связанного с активным социально-экономическим развитием на основе консолидации многонационального народа республики.

Мы отдаем дань памяти основателям государственности и выдающимся государственным деятелям М.К. Аммосову, П.А. Ойунскому, И.Н. Барахову, И.Н. Винокурову, С.А. Аржакову, В.В. Никифорову.