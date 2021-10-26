Участники фестиваля поэзии «Благодать большого снега» возложили цветы к памятнику Даниловым

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов вместе с участниками VI международного поэтического фестиваля «Благодать большого снега» возложил цветы к памятнику писателям Семену и Софрону Даниловым.

VI международный поэтический фестиваль «Благодать большого снега» проходит в Якутске с 26 по 29 октября. Приехали гости из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Хакасии, Башкортастана, Карелии, Татарстана, Москвы, Калуги, Мурманска, подмосковного села Архангельске. 26 октября участники фестиваля традиционно отдали дань памяти писателям Семену и Софрону Даниловым. Гостей республики поприветствовал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— Рад приветствовать гостей нашего традиционного фестиваля поэзии в Якутске. С каждым годом фестиваль находит все новые и новые отклики со стороны писателей, поэтов из других регионов и стран. Сегодня вместе с мастерами слова, друзьями нашей республики мы вспомним имена выдающихся писателей Семена и Софрона Даниловых, памятник которым был открыт в Якутске в этом году. С администрацией Якутска совместными усилиями мы пойдем дальше — будем благоустраивать этот сквер, чтобы он стал еще одним замечательным местом в нашем городе, где можно вспомнить строки из произведений этих уникальных авторов. Благодарю председателя Союза писателей республики Наталью Ивановну Харлампьеву, усилиями которой этот праздник поэзии стал возможен, — отметил Юрий Куприянов.

В этом году программа мероприятий сформирована с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм. Открытие VI Международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега» состоится 26 октября в 18.00 в Зале Ученого Совета СВФУ им. М.К. Аммосова. 27 октября в Историческом зале Национальной библиотеки в 17.30 — вечер поэзии «Благодать большого снега». 28 октября участники фестиваля по традиции посетят Горный улус — родину народного поэта Якутии Семена Данилова.