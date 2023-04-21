21.04.2023
08:51
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Спорт

Триумф якутского кикбоксинга

Кикбоксеры Якутии завоевали три золотые медали в разделе «лоу-кик» 👏🏼

На проходящем в Казани Кубке России по кикбоксингу в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции» определились чемпионы 🏆

В разделе «лоу-кик» в активе у якутских кикеров 5 медалей, три из которых высшей пробы:
🥇 Михаил Слепцов в весовой категории до 51 кг;
🥇 Сергей Иванов в в/к до 57 кг;
🥇 Тимофей Сивцев в в/к до 63,5 кг;
🥈 Михаил Иванов в в/к до 71 кг;
🥈 Адулай Хуцуруев в в/к до 91 кг.

Поздравляем спортсменов и тренерский штаб! 👏🏼

Следующая дисциплина, где наши кикбоксеры оценят свои силы – «К1», который будет проходить с 22 апреля также в рамках Кубка России. Пожелаем успехов!

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

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