Триумф якутского кикбоксинга

Кикбоксеры Якутии завоевали три золотые медали в разделе «лоу-кик» 👏🏼

На проходящем в Казани Кубке России по кикбоксингу в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции» определились чемпионы 🏆

В разделе «лоу-кик» в активе у якутских кикеров 5 медалей, три из которых высшей пробы:

🥇 Михаил Слепцов в весовой категории до 51 кг;

🥇 Сергей Иванов в в/к до 57 кг;

🥇 Тимофей Сивцев в в/к до 63,5 кг;

🥈 Михаил Иванов в в/к до 71 кг;

🥈 Адулай Хуцуруев в в/к до 91 кг.

Поздравляем спортсменов и тренерский штаб! 👏🏼

Следующая дисциплина, где наши кикбоксеры оценят свои силы – «К1», который будет проходить с 22 апреля также в рамках Кубка России. Пожелаем успехов!