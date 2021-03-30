Томпонские депутаты поздравили многодетные семьи с Днем оленевода

Денежный подарок и большую электрическую сковороду получили семья потомственных оленеводов ПОГОДАЕВЫХ и победители республиканского конкурса «Кочевая семья» ГОЛИКОВЫ из села Тополиное. В семье Погодаевых воспитывается 9 детей, у Голиковых – трое. Члены партии «Единая Россия» — секретарь местного отделения партии Галина КАНАШОВА, председатель совета депутатов посёлка Хандыга Елена КОЛОДЕЗНИКОВА и депутат райсовета Мария ИВАНОВА – пожелали семьям крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. «В кочевых семьях почитают традиции предков, укрепляют духовные ценности, передают опыт и знания молодёжи. Для оленеводов это особый праздник – весны, обновления и радости», — отметила Галина Канашова.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия". Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх