30.03.2021
14:00
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Общество

Томпонские депутаты поздравили многодетные семьи с Днем оленевода

Денежный подарок  и большую электрическую сковороду получили семья потомственных оленеводов ПОГОДАЕВЫХ и победители республиканского конкурса «Кочевая семья» ГОЛИКОВЫ из села Тополиное. В семье Погодаевых воспитывается 9 детей, у Голиковых – трое.

Члены партии  «Единая Россия» — секретарь местного отделения партии Галина КАНАШОВА, председатель совета депутатов посёлка Хандыга Елена КОЛОДЕЗНИКОВА и депутат райсовета Мария ИВАНОВА – пожелали семьям крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия.

«В кочевых семьях почитают традиции предков, укрепляют духовные ценности, передают опыт и знания молодёжи. Для оленеводов это особый праздник – весны, обновления и радости», — отметила Галина Канашова.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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