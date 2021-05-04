Старейший театр России приезжает на гастроли в Якутск

С 11 по 16 мая в Якутске состоятся гастроли Российского Государственного Академического театра имени Федора Волкова. Символично, что гастроли старейшего театра России пройдут на сцене старейшего театра Дальнего Востока – Русского драмтеатра имени Александра Пушкина.

В Якутск первый русский театр страны — Российский театр им. Федора Волкова (г. Ярославль) приезжает впервые. Гастроли стали возможны благодаря федеральной программе «Большие гастроли», организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.

«Это действительно уникальный случай, когда наши зрители смогут увидеть постановки старейшего Русского театра России на нашей сцене да еще и в год нашего 130-летия. Переговоры о гастролях мы вели давно, и очень рады, что Айрат Рашитович Тухватуллин, Сергей Витауто Пускепалис приняли решение привезти Волковский театр в Якутск. Труппа приедет в составе порядка 50 человек. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на нашей сцене Волковский театр сыграет одни из лучших спектаклей. Зрители увидят постановки 2014, 2020 года и премьерную постановку этого года», — рассказал директор и художественный руководитель Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина Александр Лобанов.

Откроются гастроли 11 мая спектаклем «Москва – Петушки» (18+) по одноименному произведению Венедикта Ерофеева. Режиссер – ныне художественный руководитель Театра Романа Виктюка Денис Азаров. Спектакль также состоится 15 мая. 12 и 15 мая – комедия «На краю земли» (16+) Алекса фон Бьёрклунда в постановке Дениса Кожевникова. 13, 14, 16 мая состоится показ спектакля «Калина Красная» (18+) Василия Шукшина в постановке режиссера Владимира Смирнова (Данай). Всего состоится семь показов спектаклей.

Якутские зрители смогут увидеть ведущих артистов театра, многие из которых знакомы им по работе в кино и сериалах. Труппа Театра им. Федора Волкова приезжает во главе с директором театра Айратом Тухватуллиным и художественным руководителем, режиссером, известным российским актером, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом.

Отметим, что Первый русский общедоступный профессиональный театр был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актёром и режиссёром Фёдором Григорьевичем Волковым.

РЕПЕРТУАР ГАСТРОЛЕЙ:

11 мая (вторник) 18.00 — Торжественное открытие гастролей спектакль «Москва-Петушки». В.Ерофеев (поэма), 18+.

12 мая (среда) 18.00 — «На краю земли», Алекс фон Бьёрклунд (комедия), 16+.

13 мая (четверг) 18.00 — «Калина Красная», В.Шукшин (37 сцен в поисках праздника), 18+.

14 мая (пятница) 18.00 — «Калина Красная», В.Шукшин (37 сцен в поисках праздника), 18+.

15 мая (суббота) 14.00 — «Москва-Петушки», В.Ерофеев (поэма), 18+.

15 мая (суббота) 18.00 — «На краю земли», Алекс фон Бьёрклунд (комедия), 16+.

16 мая (воскресенье) 18.00 — Торжественное закрытие гастролей «Калина Красная», В.Шукшин (37 сцен в поисках праздника).

«Калина красная» Василия Шукшина

37 сцен в поисках праздника. Режиссёр Владимир Смирнов (Данай). 18+.

Премьера состоялась 29 февраля 2020 г. В чем секрет неугасающей популярности киноповести «Калина красная»? Пожалуй, в том, что Василий Шукшин как никто смог показать в ней противоречивую суть русского характера, стремление русского человека как в омут с головой бросаться во все тяжкие, а после всю оставшуюся жизнь каяться и исправлять ошибки прошлого.

Егор Прокудин, вор-рецидивист по кличке Горе, возвращается из очередного тюремного заключения и решает податься в деревню к «заочнице» — женщине, с которой переписывался весь срок, Любе, чтобы немного переждать и осмотреться. Но жизнь в деревне рушит все планы Егора, и он готов навсегда порвать с преступным миром, освободиться от его влияния. Теперь у него есть друзья, работа. Он любит всей душой и хочет обрести семейный покой и счастье. Однако прошлое Егора упорно не отпускает его…

Красный цвет калины – символ горькой любви и пролитой преждевременно крови… Несмотря на весь драматизм, «Калина красная» в постановке молодого режиссёра Владимира Смирнова (Даная) наполнена очищающим душу лиризмом, тонкой иронией и верой в русского человека. Сердце его не зачерствело и не озлобилось, способно искренне любить близких и свою родину, стремится к жизни по человеческим законам в соответствии с совестью.

Обращаем внимание! В спектакле содержатся сцены табакокурения.

«Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева

Поэма. Режиссёр Денис Азаров. Премьера — 9 декабря 2014 г. 18 +.

…Поезд следует через станции Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее — по всем пунктам, кроме Есино.

Культовая книга советской интеллигенции, написанная в 1969 году. Поэма о саморазрушении, о хрупкой и жалостливой любви к миру, о страхе перед эти миром и неумении жить в нем. Это поэма-путешествие, поэма-бегство, наполненная тончайшими оттенками алкогольной горячки, приправленная библейскими аллюзиями и интеллектуальной иронией.

Поэт и люмпен Веничка едет из шумной Москвы, постепенно напиваясь… Едет в далекий-далекий край, текущий молоком и медом, где птицы не умолкают, где круглый год цветет жасмин — на станцию Петушки в 120 километрах от столицы. Там измученный Веничка отдохнет на груди пьяной стервы с глазами белого цвета, накормит конфетами пухлого сына. «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

«На краю земли», Алекса фон Бьёрклунда

Комедия. Режиссёр Денис Кожевников. Премьера — 27 марта 2021 г. 16+.

На глазах зрителя актёры неразрывно сольются со своими персонажами, и зазвучит история, случившаяся с четырьмя немолодыми людьми где-то на краю земли. История – смешная, как хороший анекдот, и щемяще-трогательная, как песня старого шарманщика, длинная, как ненастное утро, и короткая, как сама жизнь. По окончании спектакля все желающие смогут за символическую сумму приобрести на память аудиозапись того спектакля, который рождался при их непосредственном участии.