23.11.2022
23:14
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Спорт
Стали известны премиальные игроков Саудовской Аравии за победу над Аргентиной
Игроки сборной Саудовской Аравии получили по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной.
Стали известны премиальные игроков национальной команды Саудовской Аравии за победу над Аргентиной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:1).
«Появилась достоверная информация из тренерского штаба, что за победу над Аргентиной каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных. По-моему, чемпионат мира для Саудовской Аравии уже закончен», — сказал агент Тимур Гурцкая.
На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место в группе С, имея в активе 3 очка. Аргентина (0) расположилась на последней позиции.
Фото: тгк Чемпионата
Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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