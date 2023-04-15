Средства, собранные вилюйчанами для участников СВО, похищены мошенниками?

Сегодня стало известно, что Вилюйском улусе со счета общественного движения, где аккумулировались средства, собранные с населения для оказания благотворительной помощи участникам СВО, похитили 2 млн. руб. Как сообщают в якутских соцсетях, средства были похищены еще неделю назад мошенниками.

В МВД Якутии прокомментировали: 7 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило сообщение, о том что со счёта общественной организации неправомерно списаны более 2 миллионов рублей. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает тгк КП-Якутия.

Заместитель главы Вилюйского улуса по социальным вопросам Александр Прокопьев сообщил тгк @pryanaya_yakutia:

— На эти средства улусная комиссия должна была закупить тепловизоры, квадрокоптеры, рации и другие необходимые предметы для участников боевой операции и доставить на передовую. В настоящее время правоохранительные органы работают по выявлению всех обстоятельств мошеннического преступления.

Целенаправленная работа по продолжению сбора денежных средств будет продолжена и в начале мая планируется выезд делегации улуса на передовую СВО для доставки необходимого снаряжения.

На сегодняшний день со счета общественного движения родственникам и самим участникам СВО оказана помощь на сумму 2 млн 134 тыс руб. С бюджета района оказана помощь в сумме 7 млн. рублей, а также с администраций поселений мобилизованным бойцам точечно направлены финансовые средства.

