Состоялась премьера фильма «Холодное золото»

11 ноября состоялась официальная премьера фильма «Холодное Золото». Участие в событии принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Премьера состоялась в Якутске в кинотеатре «Лена». На сцену для презентации фильма поднялась вся творческая команда — авторы, создатели, режиссёрско-постановочная группа, актеры, гримеры, реквизиторы, бутафоры и др. От имени главы республики съемочную группу поздравил руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Афанасий Владимиров, который отметил, что фильм получился народным. Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов также поздравил команду фильма, поблагодарить органы внутренних дел РФ, которые помогали реализовывать проект.

Благодарственные письма министерства культуры и духовного развития РС(Я) министр вручил создателям картины: режиссеру Петру Хики, второму режиссеру Анастасии Питель, исполнителю роли Карасева А.Л. Аскалону Павлову, художнику-постановщику Саргылане Скрябиной, оператору-постановщику Ивану Семенову, оператору-постановщику Петру Иванову, художнику по костюмам Лилиане Ермолаевой-Алексеевой, художнику по гриму Галине Семеновой, композитору Моисею Кобякову, звукорежиссеру Иннокентию Сивцеву.

Фильм «Холодное золото» снят режиссером Петром Хики. Продюсер: Сардана Саввина. Компания «Хики Филмз» при содействии «Сахафильма». Фильм снят в новом для якутского кино жанре — истерн, и рассказывает о событиях 1942 г, когда в Алдане орудовали банды, грабящие золотые прииски и мирные поселения, в то время как все силы страны были брошены на борьбу с фашистской Германией.

Часть фильма сняли в 2020 г, но из-за пандемии коронавируса съемки были приостановлены и завершились осенью. Основные съемки проходили в Хангаласском и Намском районах. В команде работало около 50 человек. Финансирование картины было выделено в рамках Перечня поручений Главы по итогам встречи с кинематографистами республики в 2019 г. В фильме снялись артисты практически всех театров Якутии. Отметим, что с День празднования дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 10 ноября 2021 г также состоялся спец показ картины.