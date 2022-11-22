22.11.2022
18:32
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Происшествия

Собчак уволила своего коммерческого директора Суханова, находящегося в СИЗО

Задержанного по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста гендира фирмы «КС 2», занимающейся оказанием рекламных услуг, следует из данных ЕГРЮЛ, сообщает тгк РИА Новости.

Источник в окружении Собчак сообщил РИА Новости., что Суханова сняли и с поста коммерческого директора ее компании «Oсторожно Media».

По версии следствия, Суханов, который также является коммерческим директором компании Ксении Собчак «Oсторожно Media», вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Как сообщает тгк Реадовка, Сухано задержали при получении транша 800 тыс рублей от представителя главы госкорпорации. Деньги, по информации следствия, были получены за блок на негатив в канале «Тушите свет». Кроме того, следствие утверждает, что медийщик вместе со вторым админом канала вымогал еще 11 млн. При этом адвокат Ариана Романовского заверяет, что они лишь выполняли указания начальницы. Сама Собчак уже извинилась перед Чемезовым.

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Фото: Соцсети
Источник: РИА Новости

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