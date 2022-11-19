19.11.2022
17:19
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Происшествия

Адвокат Романовского посчитал странным пост Собчак о нанесенном вреде Чемезову

Следствие полагает, что трое арестованных фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова были подчиненными телеведущей Ксении Собчак и выполняли ее указания, когда опубликовали пост в Telegram-канале, ставший причиной их уголовного преследования. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов Дмитрий Малютов.

«В материалах дела, с которыми я ознакомился, есть сведения о том, что все трое были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. Речь идет о публикации в Telegram-канале «Тушите свет». С нашей точки зрения, в их действиях не было состава преступления, а пост Ксении Анатольевны [Собчак] о том, что они нанесли Чемезову вред, нам кажется несколько странным», — сказал Малютов, который защищает бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

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Фото: Соцчети
Источник: ТАСС

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