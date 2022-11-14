Ариан Романовский и его команда стали заложниками в большом споре — адвокат

Московский адвокат Дмитрий МАЛЮТОВ, представляющий интересы якутянина Ариана РОМАНОВСКОГО (КУЗЬМИНА), бывшего главного редактора Tatler сообщил в беседе в SakhaLife подробности дела. На днях адвоката Малютова по этому делу, к которому приковано внимание общества, цитировали «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК и другие ведущие СМИ России.

— Полагаю, что основания для возбуждения данного уголовного дела отсутствовали. Во-первых, Ариан Романовский и его команда – админ Тамерлан БИГАЕВ и журналистка Замира РАМАЗАНОВА никогда, ничего противозаконного не совершали, тем более не имеют никакого отношения к вымогательству. Во-вторых, публикация, о которой все так много говорят, не содержит никаких порочащих сведений в отношении кого бы то ни было. Более того, ни Ариан, ни его команда каких-либо переговоров относительно оплаты за удаление поста не вели. В-третьих, никто, никогда не высказывал угрозы в адрес потерпевшего. Более того с инициативой удалить пост в телеграм-канале «Тушите свет», который не содержал ничего порочного, выступила именно потерпевшая сторона. То есть, ни Ариан, ни кто-либо из его команды, а также иные лица, не высказывали в адрес потерпевшего требования необходимости оплатить денежные средства за удаление поста. При данных обстоятельствах, в соответствии с уголовным кодексом РФ, вымогательства как такового не было в принципе.

Как было дело? В настоящее время не секрет, что фактическим владельцем ресурса «Тушите свет» является Ксения СОБЧАК. Отношения между Собчак и Романовским, а также с Бигаевым и Рамазановой не являются трудовыми, но между ними были заключены гражданско-правовые договора. СМИ уже сообщали о том, что одним из условий заключенных договоров являлась конфиденциальность, а именно исполнители (Бигаев, Рамазанова и Кузьмин) не вправе разглашать информацию относительно Ксении Анатольевны, связанную с деятельностью ресурса «Тушите свет», без ее письменного согласия. За разглашение подобной информации проговорившийся обязан оплатить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Что касается нашумевшего поста. Ксения Анатольевна позвонила Ариану и дала задание осветить юбилей одного из российских миллиардеров. Романовский в чате редакции дал задание журналисту, который из открытых источников собрал информацию и подготовил материал. Ариан данный материал отредактировал, после чего он был опубликован в телеграм-канале. Повторю, что никакой эксклюзивной или порочащей кого-либо информации в данном посте не было. То, что пост кому-то не понравился, это его субъективное мнение, но то, что он не нарушал никакие нормы права, это факт.

Через некоторое время Ариану позвонили, позднее стало известно, что это был подчиненный Сергея ЧЕМЕЗОВА, главы «Ростеха». Во время разговоров звонивший так и не пояснил, чьи интересы он представляет. Однако попросил удалить пост с телеграм-канала, по какой причине и что в данном посте не устраивает, не пояснил. На что Ариан ответил, что размещение и удаление информации на телеграм-канале без согласования, ни входит в его компетенцию. Далее Романовский связался с Ксенией Анатольевной и сообщил о звонке, на что последняя ответила, что подобными вопросами занимается Кирилл СУХАНОВ, ее коммерческий директор. Все, на этом роль Ариана Романовского в данной истории исчерпана.

Для Ариана, и для других журналистов было полной неожиданностью, что их привлекают уголовной ответственности за вымогательство в особо крупном размере – 11 млн руб., наказание за данное преступление предусматривает, вплоть до 15 лет лишения свободы.

Кирилл Суханов, коммерческий директор телеведущей Собчак действительно был задержан при передаче ему денег со стороны подчиненного Чемезова. Сложно сказать, почему Кирилл попросил столь большую сумму за удаление поста, возможно, решил монетизировать желание потерпевшей стороны, которaя самa вышлa с инициативой об удалении поста. Повторюсь, не понятно по какой причине! В любом случае, на сегодняшний день мы можем утверждать, что и Кирилл Суханов ни у кого ничего не вымогал.

Что касается моего подзащитного, он никогда не занимался финансовыми вопросами в данном проекте. Он просто выполнял задания своего руководителя – Ксении Анатольевны.

Полагаю, что следователь поспешил принять решение о возбуждении уголовного дела, возможно помешала «фигура» потерпевшего, а также причастность к каналу Ксении Анатольевны. Суд, к сожалению, это не редкость, не вник в обстоятельства возбуждения уголовного дела, и поддержал позицию следствия, избрав в отношении Ариана Кузьмина меру пресечения в виде содержания под стражей.

21 ноября Московским городским судом будет рассматриваться апелляционная жалоба на избрание меры пресечения. В данное время Ариан Романовский содержится в карантинном СИЗО. По факту, никакой связи с ним нет. Для того, чтобы связаться с подзащитным, надо записаться на сайте учреждения. На момент, доставления его в изолятор ближайшая запись была на 28 ноября, однако это не актуально, так как уже через несколько дней Ариана должны перевести в другой следственный изолятор, где связь по факту имеется. Мы пробовали пробиться к нему в порядке живой очереди, но и это практически не реально. То есть, мало того, что в отношении Ариана Романовского избрана самая суровая мера пресечения, вдобавок, еще и связи с ним, по факту, нет.

Я убежден, что оснований для возбуждения уголовного нет и не было, тем более оснований для привлечения к уголовной ответственности Ариана Романовского и его команды. То, что они в настоящее время содержаться под стражей, это грубейшее нарушение их конституционных прав. Считаю, что Ариан Романовский и его команда стали заложниками в большом споре…