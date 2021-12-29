29.12.2021
12:18
92
Некролог
Скончался капитан Ленского речного пароходства
25 декабря 2021 г. в г. Усолье- Сибирское Иркутской области скончался ветеран труда и тыла, капитан Якутского речного порта, входившего до 1992 года в систему Ленского объединенного речного пароходства,
ДЬЯЧКОВСКИЙ
Вадим Николаевич.
Прощание состоится 29 декабря т.г. в 11 часов в г.Усолье- Сибирское.
Источник: Пресс-служба ЛОРП
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