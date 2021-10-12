Штормит в шести улусах Якутии

Синоптики предупредили о штормовом предупреждении в ряде районов республики. По сообщению Якутского УГМС, сегодня в Хангаласском, Горном, Ленском, Олекминском, Сунтарском и Мирнинском районах ожидается местами порывистый ветер до 15-17 м/с.

В столице сегодня слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха -1,+1°.

13-14 октября на северо-востоке республики снег, 13 октября местами сильный. На северо-западе по Вилюю небольшой снег на Нижней Лене, 13 октября, местами умеренный. На юго-западе, юге, в центре, на Колыме местами небольшой снег. Ветер умеренный.

Температура ночью -4-9, при прояснении -10-15, 14 октября на северо-востоке, северо-западе местами -16-21, днем -1-6, на севере -5-10°.