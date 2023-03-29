Схитрить не удастся: В Якутии осужден директор организации

За сокрытие имущества осужден директор организации.

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам оставила без изменения приговор Якутского городского суда, которым директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) Уголовного кодекса РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск и с общества в пользу бюджета Российской Федерации взыскан материальный ущерб причинённый преступлением в размере 8 080 776 руб. 26 коп.

Установлено, что осужденный, являясь директором в период с января 2019 года по март 2021 года допустил неуплату налоговых платежей более чем на 8 млн. рублей. Зная о наличии недоимки и понимая, что налоговой службой будут приняты меры по принудительному взысканию и в случае поступления денежных средств от контрагентов-дебиторов на расчетные счета общества они будут принудительно взысканы на погашение недоимки, решил сокрыть объект недвижимости принадлежащий организации. Осужденный инициировал заключение между обществом и его родной сестрой договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в Якутске по Хатынг-Юряхскому шоссе при этом фактически покупательница реальной оплаты не произвела, тем самым осужденный заключил притворную сделку (ст. 170 Гражданского кодекса РФ). Кроме того, зная, что счета общества заблокированы, проводил платежи по долгам напрямую путем направления финансовых распоряжений предприятиям-дебиторам.

В ходе судебных заседаний в суде первой инстанции осужденный вину не признал и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Однако, несмотря на отрицание, совершенные им преступления полностью доказаны.

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) изучив материалы дела, жалобу адвоката оставила приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.