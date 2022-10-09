Сегодня по Крымскому мосту идут поезда и едут машины
- железнодорожное движение полностью восстановлено, сказал Хуснуллин — после того как прошел тестовый поезд (видео), было выдано разрешение на проезд железнодорожных составов, первые пассажирские поезда уже вышли из Севастополя и Симферополя (видео)
- автомобильное движение организовано по неповрежденной части дороги (видео), пока по одной полосе в реверсивном режиме, а к утру планируется запустить его по двум полосам, сказал Хуснуллин
- машины пропускают на мост после проверки, по 10 за раз (видео) — но количество проверяющих автомобили увеличат, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сказал Хуснуллин
- сроки восстановления второго пролета автодорожной части Крымского моста будут названы после инструментального обследования — возможно, уже за сутки станет ясно, сколько времени нужно будет, чтобы восстановить второй пролет, заявил вице-премьер
- отели Крыма подтвердили, что дадут туристам возможность задержаться еще на сутки без оплаты, сказал глава Крыма
- грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами, через Керченский пролив будут полноценно работать три парома, заявил Хуснуллин — а глава Крыма сказал, что решение о возможности проезда по Крымскому мосту грузовиков и автобусов ожидается в течение суток
- Хуснуллин сообщил, что поручил в течение суток составить план-график восстановительныхработ на Крымском мосту — по его словам, уже заказали металл и собрали строителей.
Фото: Соцсети
Источник: тгк РИА Новости
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